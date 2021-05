AS – Donnarumma verso Barcellona, ma prima deve piazzare Ter Stegen

Ecco cosa riporta AS

MILANO - Il Milan ha ingaggiato , per la prossima stagione, Mike Maignan . Il portiere transalpino classe '95 arriva in rossonero dopo un'ottima stagione con il Lille, culminata con la vittoria della Ligue 1.

Rimane ora da capire quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma. Il Milan non proverà più a trattenere il portiere napoletano (e volendo anche il fratello Antonio). La coppia mercato infatti si sarebbe molto irrigidita dopo la richiesta 12 milioni presentata da Mino Raiola come parcella per il rinnovo dell'estremo difensore.

I tifosi speravano che con la qualificazione in Champions League del Milan Donnarumma avrebbe potuto rinnovare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi, ma i rapporti tra le parti erano già inesorabilmente rotte, tanto che dopo il match contro l'Atalanta avrebbe saluto i suoi compagni.

Sarebbero molti i club interessati a Donnarumma come Juventus, Chelsea, PSG, e Barcellona. Il quotidiano spagnolo AS ha titolato "La tentazione Donnarumma si consolida in casa Barcellona". Il giornale, nella sua versione, ha poi continuato "La tentazione di mettere sotto contratto Gigio cresce negli uffici del Camp Nou, anche se tutti sono consapevoli che si tratta di un'operazione che va messa in piedi parallelamente a un'importante cessione, quella di Ter Stegen".