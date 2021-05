Donnarumma, a Bergamo aveva comunicato il suo addio alla squadra

Ecco le ultime

Il classe '95 infatti è atterrato a Linate nella notte e in queste ore sta svolgendo le visite mediche di rito e nella serata firmerà il suo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per i prossimi 5 anni. Sull'estremo difensore, cresciuto nel vivaio del PSG, era forte anche l'interesse della Roma ma l'offerta da 13 milioni di euro più 2 di bonus ha convinto il Lille a cedere il ragazzo che prenderà il posto di Donnarumma. Maignan guadagnerà 2,5 milioni di euro a stagione che, con i bonus, potrebbero arrivare a 3 milioni di euro.

In molti pensavo (e qualcuno forse sperava) che con la qualificazione in Champions League Donnarumma avrebbe firmato il rinnovo, ma alla fine dopo 6 anni e 251 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League e Supercoppa, quest'ultimo unico trofeo vinto con il Milan ai rigori contro la Juventus.

L'ultima offerta proposta da Maldini e Massara a Mino Raiola era un biennale che si aggirava intorno ai 7 milioni di euro più 1 di bonus e una clausola rescissoria da 20 milioni attivabile qualora la formazioni di Stefano Pioli non si sarebbe qualificata in Champions League e per questo la dirigenza ha accelerato su Maignan, bloccato già un mese fa. Senza dimenticare la maxi procura chiesta da Raiola da circa 12 milioni di euro. Nonostante ciò nella giornata di ieri il Milan, prima di chiudere per il transalpino, avrebbe fatto un ultimo estremo tentativo per trattenere il ragazzo.