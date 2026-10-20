Oltre ad Inacio il Milan sta valutando anche un altro profilo in vista di Gennaio
Leao-Milan, addio in estate?
A gennaio, il Milan sarà costretto a cercare un nuovo difensore. Rimane molto interessante Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, ma si deve considerare anche Yoro del Manchester UnitedCon l'infortunio di Matteo Gabbia, che dovrà rimanere lontano dai campi per 3-4 mesi, Ruben Amorim si ritrova con pochi uomini a disposizione in difesa. Pertanto, il Milan dovrà di nuovo esplorare il mercato a gennaio per trovare un rinforzo in quella parte del campo. I dirigenti del Milan non hanno mai smesso di seguire Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona: a fine agosto, il Diavolo aveva fatto una proposta concreta, offrendo 40 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Tuttavia, la squadra portoghese non è riuscita a trovare un sostituto in tempo e ha quindi rifiutato l'offerta del Milan.
Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, a gennaio il club di via Aldo Rossi cercherà quasi sicuramente di nuovo il portoghese, anche se non è l'unico giocatore che i dirigenti rossoneri stanno considerando. Un'alternativa a Inacio potrebbe essere Leny Yoro del Manchester United, il quale è in contatto con Jorge Mendes, agente che ha collaborato a stretto contatto con Gerry Cardinale durante l’ultima finestra di mercato.
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