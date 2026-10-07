Bartesaghi e Gabbia pronti a ritagliarsi più spazio: il primo dopo gli infortuni di Estupinan e Saelemaekers, il secondo dopo il rientro a tempo pieno

Nel corso di questo lungo mese, carico di impegni, il Milan epossono contare su due giocatori che lo scorso anno sono stati titolari per un lungo periodo, ma che quest'anno, per vari motivi, hanno avuto meno opportunità in campo. I calciatori in questione sono, entrambi provenienti dal vivaio del Milan. Bartesaghi ha trovato spazio nelle rotazioni, conche, comunque, ha avuto più opportunità; Gabbia, invece, ha risentito di un gioco che non si adatta alle sue abilità e di alcune problematiche fisiche che lo hanno limitato.

Entrambi Davide Bartesaghi e Matteo Gabbia, però, si stanno preparando per riottenere il loro posto nel Milan. Anche l'edizione cartacea di Tuttosport di oggi ne parla, con un titolo che recita: "Bartesaghi e Gabbia pronti per il Milan". Si può leggere ulteriormente: "Le scelte di Amorim al momento non hanno entusiasmato, ma ora è il momento dei ragazzi del Vismara". Nel sottotitolo si aggiunge: "Con l'assenza di Estupinan e Saelemaekers, l'uso del terzino diventa indispensabile. Dopo un'estate impegnativa, il difensore centrale è prossimo al rientro in squadra a tempo pieno".