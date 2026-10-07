Manca sempre meno alla trasferta di Reggio Emilia e Amorim inizia a studiare la formazione titolare
Leao-Milan, addio in estate?
Bartesaghi e Gabbia pronti a ritagliarsi più spazio: il primo dopo gli infortuni di Estupinan e Saelemaekers, il secondo dopo il rientro a tempo pienoNel corso di questo lungo mese, carico di impegni, il Milan e Ruben Amorim possono contare su due giocatori che lo scorso anno sono stati titolari per un lungo periodo, ma che quest'anno, per vari motivi, hanno avuto meno opportunità in campo. I calciatori in questione sono Davide Bartesaghi e Matteo Gabbia, entrambi provenienti dal vivaio del Milan. Bartesaghi ha trovato spazio nelle rotazioni, con Estupinan che, comunque, ha avuto più opportunità; Gabbia, invece, ha risentito di un gioco che non si adatta alle sue abilità e di alcune problematiche fisiche che lo hanno limitato.
Entrambi Davide Bartesaghi e Matteo Gabbia, però, si stanno preparando per riottenere il loro posto nel Milan. Anche l'edizione cartacea di Tuttosport di oggi ne parla, con un titolo che recita: "Bartesaghi e Gabbia pronti per il Milan". Si può leggere ulteriormente: "Le scelte di Amorim al momento non hanno entusiasmato, ma ora è il momento dei ragazzi del Vismara". Nel sottotitolo si aggiunge: "Con l'assenza di Estupinan e Saelemaekers, l'uso del terzino diventa indispensabile. Dopo un'estate impegnativa, il difensore centrale è prossimo al rientro in squadra a tempo pieno".
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