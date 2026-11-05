Manca sempre meno all’incontro di questa sera che attenderà il Milan
Dopo la straordinaria vittoria per 3-1 nel derby, come ha evidenziato anche l’allenatore Ruben Amorim durante la conferenza stampa prima della partita, è giunto il momento di concentrarsi sull'incontro di questa sera fissato per le 18:45, dove i rossoneri si scontreranno con i magiari del Ferencvaros. Al termine delle prime tre giornate, il Milan si trova nella parte bassa della classifica avendo totalizzato solo 3 punti, mentre i biancoverdi sono al comando con un punteggio perfetto di 9 su 9. Quella di oggi rappresenta quindi un incontro cruciale che potrà influenzare in modo significativo il cammino europeo della squadra guidata da Amorim.
La probabile formazione di Amorim (4-4-1-1)96 Torriani
42 Terracciano 5 De Winter 13 Diawara 33 Bartesaghi
20 Hutchinson 80 Musah 30 Jashari 70 Cisse
12 Rabiot
9 Gonçalo Ramos
In panchina: Pittarella, Bouyer, Gila, Vladimirov, Estupinian, Modrić, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda.
Ballottaggi: /
Indisponibili: Pavlovic
Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori
Squalificati: Maignan
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