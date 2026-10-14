Il mercato di gennaio è ancora lontano, ma il nome di Endrick è già finito sotto i riflettori in casa Milan. L’attaccante brasiliano del Real Madrid sarebbe un profilo gradito ai rossoneri per rinforzare il reparto offensivo, ma sulla strada del Diavolo si è messo José Mourinho. Il tecnico portoghese ha preso posizione sul futuro del giovane centravanti, facendo capire di non volerlo lasciare partire nella prossima finestra invernale.

Mourinho blinda Endrick: messaggio chiaro al Milan

Le dichiarazioni dello Special One, riportate dopo un'intervista a TNT Sports Brasil alla vigilia della sfida di Champions League contro la Roma, non lasciano molto spazio alle interpretazioni. Mourinho vuole puntare sul talento brasiliano e non sembra intenzionato a prendere in considerazione una sua partenza in prestito.

“Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà fare i conti con me e lottare per portarlo via. Endrick non si muove, gli voglio bene: è un giocatore fortissimo e sono convinto che ci darà una mano”, ha spiegato l'allenatore, ribadendo la propria fiducia nell'attaccante.

Poi la presa di posizione ancora più netta: secondo Mourinho, Endrick non ha bisogno di lasciare Madrid per crescere, perché potrà dimostrare il proprio valore proprio con la maglia dei Blancos.

Mercato Milan, il prestito diventa più complicato

Il Milan osserva la situazione con interesse e potrebbe valutare Endrick come un'opportunità per aggiungere qualità e soluzioni al proprio attacco. La formula del prestito rappresenterebbe una strada percorribile per provare a portare il brasiliano in rossonero, ma le parole dell'allenatore del Real Madrid rischiano di complicare sensibilmente i piani.

La volontà del club spagnolo sarà determinante per capire se esistano davvero i margini per una trattativa. Con Mourinho deciso a puntare sul giocatore, convincere il Real a concedere il via libera diventerebbe un ostacolo importante per la dirigenza milanista.

Endrick, il Real Madrid punta sulla sua esplosione

Nonostante le difficoltà nel trovare continuità d'impiego, Endrick continua a essere considerato un talento dalle grandi prospettive. Mourinho sembra intenzionato a lavorare sulla sua crescita direttamente a Madrid, convinto che il brasiliano possa ritagliarsi un ruolo significativo nella squadra.

“Non servono prestiti, Endrick esploderà qui a Madrid”,è il senso del messaggio lanciato dal tecnico portoghese. Per il Milan, dunque, la pista resta da seguire, ma il futuro dell'attaccante dipenderà soprattutto dalle decisioni del Real e dalla possibilità di trovare spazio nel corso della stagione.