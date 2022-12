Milan, la prossima amichevole: 30 dicembre contro il PSV. E Maignan…

I ragazzi di Pioli impegnati il prossimo 30 dicembre in Olanda per la terza amichevole di "lusso". Affronteranno il PSV. Maignan ancora out

Redazione Il Milanista

Il prossimo 30 dicembre alle h 18.15 i rossoneri affronterà il PSVal Philips Stadion di Eindhoven, in Olanda. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football ma anche su DAZN, Now TV e Sky Go. Dopo Arsenal e Liverpool questa sarà la terza ed ultima amichevole programmata in vista della ripartenza della Serie A per scaldare i motori. I precedenti tra i due club sono stati otto (tutti in Champions League). 4 le vittorie per il Milan, 2 i pareggi e 2 le vittorie per gli olandesi. L'ultimo match si è disputato quasi dieci anni fa ai playoff di Champions League.

Secondo la tabella di marcia dello staff medico rossonero il 30 dicembre sarebbe stata la data di rientro per l'estremo difensore Mike Maignan. Purtroppo i tempi di recupero per lui si allungano e non lo vedremo in campo nemmeno contro gli olandesi. Ai box da fine ottobre per un problema muscolare al polpaccio che lo tormenta ormai da diverse settimane. Il francese sta comunque portando avanti il suo programma di recupero e Stefano Pioli spera di averlo contro la Salernitana. Ovviamente senza forzare la mano e monitorando la sua condizione di giorno in giorno.

Dopo le sconfitte nelle due precedenti amichevoli, il Milan cerca il riscatto in Olanda. Malick Thiaw ha parlato così alla fine della sconfitta contro il Liverpool: “Non siamo affatto soddisfatti del risultato, che è troppo pesante. I gol che abbiamo preso erano evitabili, dovevamo difendere meglio. Ma non è tutto da buttare, abbiamo fatto vedere cose buone a tratti. Il Milan è un grande club e io sono sempre fiero quando indosso questa maglia e grato per ogni minuto che gioco”. Dario Mastroianni -telecronista di DAZN- ha affermato "Le indicazioni il tecnico le ha cercate nel primo tempo e le ha anche trovate perché sono arrivate delle buone risposte da Saelemaekers. Rivederlo in questa condizioni è positivo. Ha avuto un po’ di spazio Lazetic, che ha fatto vedere qualcosina. A centrocampo Tonali è sempre una certezza. Per il resto, è una partita che dà poche indicazioni a Pioli".