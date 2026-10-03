Il periodo di Gonçalo Ramos è davvero ottimo. Nella partita contro il Lecce, ha avuto un ruolo chiave fornendo due assist ai suoi compagni, mentre con la nazionale, in queste gare di Nations League ha totalizzato 2 reti e un assist in 2 match. Così, in occasione della presentazione dei libri "El segna semper lü" di Maurizio Ganz e "125 top gol del Milan" organizzata dal Milan Club Cernobbio, Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Ecco un estratto delle sue riflessioni riguardo all'attaccante portoghese

"Mi piace, è un ragazzo che, nonostante il numero esiguo di gol, si impegna molto per la squadra. Se il team gioca, lui può posizionarsi qualche metro più avanti con maggiore qualità e un attaccante generoso come lui, che si muove tanto, avrà più occasioni. Tuttavia, penso che per le sue caratteristiche sia destinato a segnare di più, soprattutto se la squadra migliora. "

Quanto ruota attorno a Pulisic in questa stagione, quanto è cruciale ritrovare il miglior Pulisic, quello della prima parte della scorsa stagione?

"Per me, in termini di qualità e di caratteristiche, è un giocatore estremamente utile poiché il Milan ha riscontrato difficoltà nelle prime partite con i due che si posizionano dietro la punta centrale. In quella zona ha tentato diversi cambiamenti, ma a mio avviso ha trovato poca qualità, a parte Cisse che ha dato un buon supporto. Per il resto, ha avuto problemi, e Pulisic potrebbe aiutarli a risolverli. "