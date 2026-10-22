Il futuro di Fikayo Tomori è una situazione da monitorare con attenzione in casa Milan. Il difensore inglese sarebbe finito nuovamente nel mirino della Juventus, che secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe valutare un nuovo tentativo già a gennaio. A incidere sulle strategie bianconere sarebbe soprattutto un’eventuale partenza di Gleison Bremer.

Milan, attenzione all'interesse della Juventus per Tomori

L'interesse della Juventus rappresenta un possibile scenario di mercato da seguire per il Milan. Il club bianconero starebbe infatti monitorando la situazione del centrale rossonero, individuato come un'opzione per rinforzare la difesa in vista della sessione invernale.

Molto dipenderà dalle eventuali uscite a Torino. Se Bremer dovesse lasciare la Juventus, Tomori potrebbe tornare concretamente tra gli obiettivi della società bianconera. Al momento, tuttavia, si tratta di un'ipotesi di mercato e non di una trattativa definita.

Il contratto in scadenza e le valutazioni rossonere

A rendere la situazione ancora più delicata è la scadenza contrattuale del difensore inglese, fissata a giugno. Questo elemento potrebbe rappresentare un'opportunità per la Juventus, intenzionata a valutare un'operazione a costi contenuti già durante il mercato di gennaio.

Per il Milan sarà importante valutare ogni eventuale scenario, considerando il peso di Tomori all'interno della rosa e le possibili conseguenze di una sua partenza. Un'offerta da parte dei bianconeri aprirebbe inevitabilmente nuove riflessioni sulla gestione del reparto arretrato.

Il mercato invernale è ancora da definire, ma la situazione di Tomori resta da seguire: l'eventuale addio di Bremer potrebbe rappresentare la prima tessera di un possibile intreccio tra Milan e Juventus.