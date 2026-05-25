Era nell’aria e mancava solo l‘ufficialità. Gerry Cardinale ha esonerato Massimiliano Allegri dal ruolo di allenatore. Assieme a lui Tare, Moncada e Furlani lasciano il Milan dopo una stagione fallimentare.

Rimangono Ibrahimovic e Calvelli seduti ai margini della società in attesa di un nuovo direttore sportivo e di un amministratore delegato (forse con un leggero margine di decisone). Il futuro del Milan è tutto da scrivere e Cardinale non ha cambiato pagina bensì sta scrivendo un nuovo libro.