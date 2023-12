News Milan / Ibrahimovic devastante: “Ecco cosa vuole fare adesso”

Stefano Pioli ha per ora salvato la propria panchina. La sensazione però è che il Milan non lo abbia ancora esonerato solo per mancanza di alternative valide per l'immediato. La situazione, però, potrebbe anche cambiare nei prossimi giorni. Il club rossonero infatti attenderà le prossime partite e - in caso di ulteriori risultati negativi - stavolta potrebbe veramente passare alle decisioni drastiche. Già la partita contro il Sassuolo potrebbe risultare decisiva per Pioli.