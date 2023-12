Verso Milan-Sassuolo: Berardi bestia nera, a San Siro si esalta

Il Milan nel prossimo turno affronterà il Sassuolo a San Siro: i neroverdi hanno vinto le ultime due sfide anche grazie al loro numero 10

Passato il Natale, il Milanha ripreso gli allenamenti ieri, verso la prossima partita di campionato. Sabato alle 18 i rossoneri affronteranno il Sassuolo a San Siro, nel match valido per la 18esima giornata di Serie A. Un appuntamento da non sottovalutare, visto che i neroverdi hanno messo in difficoltà il Diavolo negli ultimi anni.

In particolare, nelle ultime due sfide giocate a San Siro il Sassuolo ha ottenuto due vittorie. In queste due partite la squadra di Pioliha subito 8 gol e ne ha fatti 3. Il pericolo numero uno per il Milan sarà ovviamente Domenico Berardi.

Il numero 10 neroverde infatti al Meazza si esalta: in tutte le partite giocate nello stadio milanese, ha preso parte a 17 gol, di cui 7 segnati. Di queste reti, 3 le ha segnate contro il Milan; a queste poi vanno aggiunti gli 8 centri realizzati al Mapei Stadium, che fanno della squadra rossonera la sua vittima preferita con 11 gol.

