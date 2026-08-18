L'ex rossonero ha indetto un allenamento a porte aperte per iniziare al meglio la settimana in vista del Milan
Leao-Milan, addio in estate?
Il sito ufficiale del Torino riporta: "Il Torino Football Club informa che l'allenamento di martedì 18 agosto allo stadio Filadelfia sarà accessibile a tutti. I sostenitori potranno seguire la sessione mattutina entrando attraverso il varco di via Filadelfia, a partire dalle ore 10:00".
Le parole di Ignazio Abate sul Milan di oggiIgnazio Abate, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset al termine dell'incontro contro la Carrarese, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa: "Sapevamo che ci sarebbero state difficoltà, come per tutti ad agosto. La squadra ha disputato un ottimo primo tempo, mentre nel secondo ha rallentato un po' troppo; dovevamo essere più incisivi per chiudere il match, ma sono contento. C'erano molte emozioni, sono entusiasta di trovarmi in una piazza così rinomata. Il lavoro che ci attende sarà duro, ma fondamentale. Ho apprezzato la determinazione della squadra di voler migliorare; i ragazzi hanno curiosità e voglia di fare. Abbiamo molto su cui lavorare nei nostri concetti. Questo gruppo ha dimostrato la propria motivazione. Dobbiamo progredire notevolmente in termini di solidità e comprensione del gioco. Abbiamo ampi spazi di miglioramento, è un aspetto su cui dobbiamo concentrarci. Milan? Fa parte del mio passato, è stata la mia vita per molti anni. È la società che mi ha formato come uomo e mi ha dato l'opportunità di giocare in grandi palcoscenici. Darò il massimo nel mondo granata e spero di offrire gioie ai miei sostenitori".
Che impressione ha avuto di Aboukhlal? Si aspetta nuovi acquisti?
"È entrato bene come gli altri. Rinforzi? Sì, mi aspetto nuovi arrivi: è necessario alzare il livello tecnico, abbiamo delle limitazioni in tal senso. Ho grandi aspettative per queste due settimane".
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