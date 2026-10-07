Il TAR della Lombardia ha respinto i cinque ricorsi contro la cessione di San Siro: ora Milan e Inter possono proseguire. Ecco quali saranno i prossimi sviluppi

I 5 ricorsi respinti

Una decisione molto attesa è stata emessa ieri daldella Lombardia riguardo ai cinque ricorsi presentati da cittadini e gruppi contro la vendita dell’attuale stadio di San Siro da parte del Comune di Milano alle squadre di. La risposta del Tribunale Amministrativo Regionale è stata chiara e favorevole per i rossoneri e i nerazzurri: tutti i ricorsi sono stati rigettati, dando così il via libera al progetto per il nuovo impianto aNella mattinata di oggi, Gazzetta. it si propone di analizzare la decisione del TAR della Lombardia riguardante i cinque ricorsi contro la vendita di San Siro. In relazione all’udienza svoltasi il 23 giugno, i giudici hanno considerato inammissibili i primi quattro appelli per ragioni di natura processuale e hanno respinto il quinto nel merito. Questo significa, in termini semplici, che l’atto di vendita e il contratto dir rimangono efficaci: in aggiunta, i temi di questi cinque ricorsi non possono essere presentati nuovamente in futuro. Per l’accusa, le uniche opzioni rimangono gli appelli al Consiglio di Stato, eventuali ricorsi su futuri procedimenti o la questione riguardante la turbativa d’asta, che continua a essere un tema irrisolto.

Scendendo ora ai dettagli, quali sono le prossime mosse per Milan e Inter riguardo al nuovo San Siro. Attualmente i club dispongono di maggiori risorse e opportunità per proseguire con il loro programma. Il prossimo aspetto cruciale è la presentazione del progetto innovativo elaborato dagli studi Foster + Partner e Manica: il rendering è previsto tra ottobre e novembre. Allo stesso tempo, sarà necessario affrontare l'importante fase della Valutazione Ambientale Strategica, per la quale si attende un giudizio finale entro metà dicembre: un metodo per esaminare l'impatto ambientale del progetto. Il costo totale del progetto è circa 2,3 miliardi di euro, dei quali circa 700 milioni saranno destinati al nuovo stadio. Questa nuova struttura potrà ospitare 71. 500 spettatori, di cui 13. 000 in posti premium; nell'area circostante saranno realizzati un albergo, un centro commerciale e degli uffici; ci sarà inoltre spazio per ampie zone verdi. Del vecchio stadio rimarranno solo il settore blu e una parte di quello arancio. Si prevede di presentare il piano di fattibilità e quello operativo entro marzo 2027: in generale, si spera che il processo di approvazione sia completato entro l'estate 2027, se tutto procederà senza intoppi. Successivamente inizieranno i lavori, con l'obiettivo finale di avere il nuovo stadio pronto per il 2031.