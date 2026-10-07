Il tema del nuovo stadio continua ad essere oggetto di grandi dibattiti attuali
Il TAR della Lombardia ha respinto i cinque ricorsi contro la cessione di San Siro: ora Milan e Inter possono proseguire. Ecco quali saranno i prossimi sviluppiUna decisione molto attesa è stata emessa ieri dal TAR della Lombardia riguardo ai cinque ricorsi presentati da cittadini e gruppi contro la vendita dell’attuale stadio di San Siro da parte del Comune di Milano alle squadre di Milan e Inter. La risposta del Tribunale Amministrativo Regionale è stata chiara e favorevole per i rossoneri e i nerazzurri: tutti i ricorsi sono stati rigettati, dando così il via libera al progetto per il nuovo impianto a San Siro.
I 5 ricorsi respintiNella mattinata di oggi, Gazzetta. it si propone di analizzare la decisione del TAR della Lombardia riguardante i cinque ricorsi contro la vendita di San Siro. In relazione all’udienza svoltasi il 23 giugno, i giudici hanno considerato inammissibili i primi quattro appelli per ragioni di natura processuale e hanno respinto il quinto nel merito. Questo significa, in termini semplici, che l’atto di vendita e il contratto di Milan e Inter rimangono efficaci: in aggiunta, i temi di questi cinque ricorsi non possono essere presentati nuovamente in futuro. Per l’accusa, le uniche opzioni rimangono gli appelli al Consiglio di Stato, eventuali ricorsi su futuri procedimenti o la questione riguardante la turbativa d’asta, che continua a essere un tema irrisolto.
Scendendo ora ai dettagli, quali sono le prossime mosse per Milan e Inter riguardo al nuovo San Siro. Attualmente i club dispongono di maggiori risorse e opportunità per proseguire con il loro programma. Il prossimo aspetto cruciale è la presentazione del progetto innovativo elaborato dagli studi Foster + Partner e Manica: il rendering è previsto tra ottobre e novembre. Allo stesso tempo, sarà necessario affrontare l'importante fase della Valutazione Ambientale Strategica, per la quale si attende un giudizio finale entro metà dicembre: un metodo per esaminare l'impatto ambientale del progetto. Il costo totale del progetto è circa 2,3 miliardi di euro, dei quali circa 700 milioni saranno destinati al nuovo stadio. Questa nuova struttura potrà ospitare 71. 500 spettatori, di cui 13. 000 in posti premium; nell'area circostante saranno realizzati un albergo, un centro commerciale e degli uffici; ci sarà inoltre spazio per ampie zone verdi. Del vecchio stadio rimarranno solo il settore blu e una parte di quello arancio. Si prevede di presentare il piano di fattibilità e quello operativo entro marzo 2027: in generale, si spera che il processo di approvazione sia completato entro l'estate 2027, se tutto procederà senza intoppi. Successivamente inizieranno i lavori, con l'obiettivo finale di avere il nuovo stadio pronto per il 2031.
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