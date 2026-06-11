Non ci sono ancora novità sott alcun punto di vista. Il Milan è ancorato a se stesso e non ha alcun appiglio esterno positivo per ripartire. A livello societario sembrano esserci frizioni tra Cardinale e Ibrahimovic e questo evidenzia come i rossoneri non abbiano ancora allenatore e dirigenti. Rangnick continua a prendere tempo dettando condizioni per poter vestire rossonero (da capire ancora se come dirigente o allenatore). Glasner esita e il Milan avrebbe avanzato un biennale da 3-4 milioni all'anno ma senza formulare offerte concrete. Pochettino sembra essere ormai una pista più che spenta. A livello dirigenziale sono stati fatti altrettanti nomi (Carnevali, Galliani...) ma nulla è ancora concreto.

Il Diavolo ha una scadenza: il 16 Giugno 2026 dovrà iscriversi al prossimo campionato e troppi nodi sono ancora da sciogliere. La domanda e se il Milan senza un assetto dirigenziale possa iscriversi al campionato. Stando alle regole la prima scadenza è proprio tra 5 giorni. Si tratta di un termine perentorio per depositare la domanda di ammissione (con diverse modalità secondo quanto previsto dal Manuale Licenze Nazionali Figc 2026/2027). Questo incarico dovrebbe spettare al legale rappresentate Paolo Scaroni. Ovviamente una società deve essere al completo in alcuni reparti e sempre in accordo con il Manuale il secondo termine è il 7 di Agosto. Entro questa data deve figurare con obbligo l'allenatore responsabile della Prima Squadra. Entro il 15 Settembre occorrerà anche un Direttore Sportivo.

La conclusione vuole che il Milan sia in un ritardo effettivo che non rispecchia la grande società che dovrebbe essere però non corre alcun rischio di non poter giocare il prossimo campionato. Probabilmente sfruttare queste ulteriori concessioni di tempo, può servire ai rossoneri per trovare delle vere soluzioni e creare un contesto armonico.

Moretto sul Milan

Glasner-Milan

In risposta a un utente su X che gli aveva chiesto informazioni sui contatti tra il, giornalista esperto di mercato, ha commentato la situazione per il nuovo allenatore della squadra rossonera dicendo: "Stanno conducendo alcuni colloqui online e stanno esaminando il profilo. Hanno parlato con Pochettino più di una volta nelle ultime settimane, ma poi non si sono più sentiti. La stessa situazione riguarda Planes e Glasner; hanno svolto un colloquio e adesso sta aspettando… comunque al momento è in pole position. È importante contestualizzare e comprendere il modo di operare del club".La presenza di, attualmente a lavoro negli Stati Uniti con l'Austria per prepararsi al Mondiale che inizia oggi, darà maggiore tranquillità anche anella sua gestione della panchina rossonera. Convincere l’ex allenatore delè stato meno complesso, e si ha l'impressione che sarebbe stato assunto dalanche senza. Per il tecnico austriaco è stato proposto un contratto biennale con un’opzione per un terzo anno, a quasi cinque milioni di euro all’anno, incluso un bonus legato ai risultati della squadra. La decisione per il direttore tecnico e l’allenatore è stata presa, ora spetta astabilire i tempi: infatti, sarà lui a decidere quando finalizzare i contratti e rendere tutto ufficiale.