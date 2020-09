Zaniolo, parla il padre: “Nicolò sta male, ha paura di…”

MILANO – Contattato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Igor Zaniolo, padre di Nicolò, ha parlato di come il centrocampista classe ’99 stia vivendo il secondo grave infortunio della sua breve carriera: “Sta molto male, ha brutti pensieri. E’ anche comprensibile, ha solo ventun’anni e ha paura di non tornare come prima. Col club e con la Nazionale ha lavorato bene, quindi penso sia stata solo sfortuna, perché anche in questo caso non è stato l’avversario a fargli male: ha semplicemente sentito come una frustata al ginocchio e si è fermato”.