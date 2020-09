Nations League, domani Olanda-Italia: le probabili formazioni

MILANO – Dopo il deludente pareggio per 1-1 contro la Bosnia, l’Italia si prepara a tornare in campo in Nations League. Domani gli azzurri sfideranno l’Olanda ad Amsterdam e il Commissario Tecnico Roberto Mancini sembra intenzionato a cambiare diversi elementi rispetto a due giorni fa. Di seguito le probabili formazioni.

OLANDA (4-2-3-1): Cillesen; Akè, van Dijk, Veltman, Hateboer; de Roon, de Jong; Bergwijn, Wijnaldum, Promes, Depay All. Lodeweges.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Florenzi; Sensi, Barella, Jorginho; Zaniolo, Immobile, Insigne All. Mancini.