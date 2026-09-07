La terza giornata di Serie A

Fiorentina-Torino 1-2

Inter-Napoli 3-2

Roma-Atalanta 2-1

Frosinone-Venezia 3-2

Parma-Monza 1-1

Bologna-Sassuolo 2-2

Juventus-Milan 1-1

Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre ore 18. 30 (DAZN)

Udinese-Lazio lunedì 7 settembre ore 20. 45 (DAZN/Sky/NOW)

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport dopo Juventus-Milan

"Se lui la pensa così, è una persona seria, che merita rispetto poiché sostiene le verità. Abbiamo cercato di imporsi in campo, come ha fatto il Milan. In alcune situazioni siamo stati abili a recuperare i palloni mentre loro tentavano di costruire il gioco e abbiamo avutoi modo di approfondire le occasioni che ci siamo creati. Non siamo stati perfetti nel concretizzare e ciò ha compromesso alcune delle nostre opportunità. È stata una partita importante e seria. Dobbiamo però migliorare, questa è la base. Le intenzioni mostrate oggi lasciano presagire la possibilità di miglioramenti, sia sul piano del gioco che individualmente. Oggi eravamo privi di 9 giocatori, una cifra significativa. Tuttavia, abbiamo mantenuto il giusto atteggiamento nonostante la delusione per il gol subito e siamo riusciti a pareggiare. Dal mio punto di vista, è stato tutto molto positivo. Mi è piaciuto Nico Gonzalez, mentre Alajbegovic ha dimostrato di avere potenziale. Dobbiamo continuare a lavorare".

Alcuni fischi per Kolo Muani"Ho deciso di starmi a fianco a Kolo Muani e ho fiducia in lui. Rimarrò al suo fianco fino alla fine, e a quel punto faremo un bilancio di dove siamo arrivati. Voi venite a fare i conti".

Anche in questa occasione la Juventus avrebbe potuto segnare di più"È giusta l’analisi che hai proposto. La performance dipende molto dal nostro attaccante centrale. Woltemade può darci una mano, possiede forza e tecnica; l’abbiamo conosciuto solo adesso. Può aiutarci, poiché può giocare insieme a Kolo Muani, in quanto Woltemade può muoversi in posizione centrale mentre Kolo può stare largo. Deve ancora raggiungere la giusta forma fisica, non lo vedo ancora al massimo, ma nella prossima partita giocherà Kolo Muani".