Italia, Sirigu: “L’importanza della Nazionale non si discute”

MILANO – In conferenza stampa a Coverciano, il portiere Salvatore Sirigu si è espresso sulle perplessità sollevate da alcuni club, i quali avrebbero preferito che i loro calciatori non fossero partiti per gli impegni delle Nazionali. Inoltre, diverse ASL hanno impedito ad alcuni giocatori di partire: “È comprensibile, ma il protocollo è anche più rigido in Nazionale. Siamo isolati, facciamo controlli e ci atteniamo alle misure di sicurezza, anche quando affrontiamo dei viaggi c’è la massima sicurezza. Che qualcuno abbia dubbi ci può stare, capisco il momento, ma l’importanza della Nazionale è non di discute”.

SULLA FASCIA DA CAPITANO – “Vedremo se mi sarà assegnata. L’ultima volta è andata a El Shaarawy e sono stato molto contento per lui. Sappiamo comunque che la squadra ha un capitano preciso, che è Giorgio Chiellini, poi c’è Bonucci che se l’è guadagnato di diritto”.