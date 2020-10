Italia, Mancini: “Ho visto cose interessanti, la mentalità è quella giusta”

MILANO – Ieri sera l’Italia ha strapazzato la Moldova in amichevole, imponendosi con un perentorio 6-0. Al termine della sfida, il Commissario Tecnico azzurro, Roberto Mancini, ha commentato la vittoria con alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni della RAI: “Ho visto tante cose interessanti, abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo quarto d’ora, ma era prevedibile perché abbiamo cambiato tanti giocatori. La mentalità è quella giusta, anche cambiando molti elementi: questo è un segnale positivo. Situazione Covid? Bisogna essere ottimisti nella vita, sempre. In questo momento dobbiamo esserlo tutti, altrimenti non si vive più”.