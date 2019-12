Italia, Mancini: “Giocheremo per vincere l’Europeo”

MILANO – Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale, ha ricevuto il premio ‘uomo dell’anno’ in occasione dei Gazzetta Award: “È stato l’anno perfetto. Ma io spero sempre che il meglio debba ancora venire. Più di così non potevamo fare nel 2019. Speriamo fra un anno di essere di nuovo qua, per festeggiare qualcosa di importante. L’Europeo? Oggi non abbiamo un Totti o un Del Piero, ma abbiamo una squadra fatta di giocatori bravi tecnicamente, che hanno un buon feeling fra loro. È la cosa più importante. L’Italia giocherà per vincere la competizione, anche se non partiamo favoriti perché ci sono Nazionali più preparate di noi. Tuttavia, fino a giugno abbiamo tempo per migliorare ancora”.