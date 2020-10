Italia, Caputo: “Esordio con gol, non potevo chiedere di meglio”

MILANO – Uno dei tanti protagonisti della larga vittoria ottenuta dall’Italia sulla Moldova è stato Ciccio Caputo, autore della seconda rete della squadra azzurra nel suo debutto dal primo minuto. Ai microfoni di Sky Sport, il centravanti classe ’87 ha espresso la propria soddisfazione: “Esordire con questa maglia e fare subito gol, dopo un percorso molto lungo, è davvero il massimo. Sono contentissimo di quello che ho fatto e cercherò di continuare su questa strada. Penso che ognuno di noi abbia il proprio percorso; forse in passato non sono riuscito ad esprimermi nel migliore dei modi, ma ho sempre provato a dare il massimo. Ora abbiamo davanti una stagione lunga: devo fare bene in campionato col Sassuolo, poi proverò a mettere in difficoltà il mister quando dovrà diramare la lista dei convocati per l’Europeo. Cercherò di far parte di questo gruppo fino all’ultimo, mai dire mai”.