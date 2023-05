Milan femminile, pareggio e spettacolo con la Juventus: finisce 3-3

La squadra di mister Ganz ha pareggiato una partita spettacolare, in casa, contro le bianconere nella sesta giornata della Poule Scudetto

Dopo il pareggio della squadra di Pioli contro la Roma, stesso risultato per la femminile contro la Juventus. Il report dal sito ufficiale: "Si chiude 3-3 l'entusiasmante match del PUMA House of Football tra Milan e Juventus. Nella 6ª giornata della Poule Scudetto Femminile, rossonere e bianconere hanno dato vita ad una gara ricca di sorprese e colpi di scena, terminata in parità. L'avvio in salita, con il gol incassato dopo appena 11 secondi di gioco, poteva tramortire le rossonere di Mister Ganz, che sul finale di frazione hanno subito anche il raddoppio in una prima metà di partita condizionata da un ritmo basso e compassato. Ma il carattere del gruppo milanista è salito alla ribalta nella ripresa, con l'uno-due micidiale di Piemonte e Vigilucci che ha riequilibrato la contesa, prima del nuovo botta e risposta tra Nyström e Dompig.

Ancora in gol Martina Piemonte, che ha raggiunto così quota 12 reti eguagliando il proprio record personale di marcature in campionato. Tra le note positive del pomeriggio rossonero si registrano anche il primo timbro, alla seconda presenza consecutiva da titolare, di Chanté Dompig e il quarto centro successivo di Valery Vigilucci. Il risultato maturato al termine dei novanta minuti ha emesso, inoltre, un verdetto importante per la classifica: a quattro giornate dalla fine, ma con sole tre gare da disputare, la Juventus ha blindato il secondo posto in graduatoria, mentre il Milan resta momentaneamente terzo a quota 39 punti. Per le rossonere, il prossimo appuntamento è in programma domenica 7 maggio sul campo della Fiorentina, forza ragazze!

LA CRONACA

Avvio shock per le rossonere: una manciata di secondi sul cronometro e la retroguardia milanista non riesce ad allontanare il traversone di Cantore dalla destra, Nyström ne approfitta e appoggia in rete di testa. La reazione rossonera al vantaggio ospite arriva al 13': Grimshaw si libera di due avversarie in dribbling e imbuca per Piemonte che cerca il tocco morbido, alto di poco. La gara fatica ad accendersi e le bianconere provano a sorprendere Giuliani dalla distanza, mentre il Milan ricerca la profondità per avanzare. Sul finale di frazione la Juventus trova il raddoppio: cross arretrato di Caruso, Lenzini calcia di prima intenzione e trova l'angolino vincente per il 2-0 al 44'. Intervallo.

Le rossonere partono all'arrembaggio nella ripresa e creano due occasioni in apertura di tempo con Piemonte che impegna Peyraud-Magnin. In meno di due minuti, le rossonere riportano tutto in equilibrio: al 51' è ancora Piemonte - servita da Thomas - a scaricare un sinistro preciso all'angolino, mentre due minuti più tardi Vigilucci timbra il 2-2 con un colpo di testa ravvicinato su assist di Bergamaschi. Tra il 64' e il 66' c'è spazio per un nuovo botta e risposta: prima Nyström trova il nuovo vantaggio con un mancino da centro area, poi Dompig converte in rete di testa sul suggerimento aereo di Nouwen. Nel finale la Juventus spaventa Giuliani con Caruso, chiusa da Soffia, e Bonansea, ma il reparto arretrato del Milan regge l'urto e il punteggio non cambia più. Finisce 3-3".