Milan, che nome da urlo! Possibile colpaccio estivo per i rossoneri

Il Milan potrebbe portare a termine un colpaccio nel corso del prossimo mercato estivo. Questo il nome accostato ai rossoneri

Il campionato non è ancora terminato, ma la dirigenza del Milansta già pensando alle mosse da effettuare nel prossimo mercato estivo. L’obiettivo è quello di migliorare la rosa attuale, partendo da uno zoccolo duro di giocatori che sono considerati imprescindibili. Tuttavia su molti altri c’è il dubbio riguardante la loro permanenza in rossonero: per tale motivo la società vuole muoversi per tempo, per trovare dei validi sostituti.

Nelle ultime ore è emerso il nome di un giocatore che viene accostato con insistenza al Milan. Si tratta di Armand Laurientè, uno tra i migliori stranieri arrivati in Serie A. Nel corso di questa stagione l’esterno si è messo in mostra con la maglia del Sassuolo: in 24 presenze infatti ha realizzato sette reti e fornito sei assist. Non male per un esordiente nel calcio italiano, soprattutto se si pensa che non era stato acquistato per giocare titolare.

Il suo nome è stato accostato al Napoli, che però non cerca un vice Kvaratskhelia, e al Milan. Presso i rossoneri avrebbe il pesante incarico di sostituire Leao, di cui ancora non si conosce il futuro. Il 24enne occupa infatti la stessa posizione in campo del portoghese e hanno delle caratteristiche simili. Se Leao dovesse essere venduto a cifre importanti, allora il Milan non avrebbe difficoltà nell’accontentare le richieste del Sassuolo. E sempre parlando del mercato del Milan, attenzione: Di Marzio ha appena svelato una notizia pesantissima sui rossoneri <<<