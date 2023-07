Italia femminile, le 25 convocate per il Mondiale: c’è Giuliani

Per il calcio femminile sarà un'estate importante: quella del Mondiale. La ct Milena Bertolini ha scelto le 25 Azzurre che parteciperanno. Tra queste c'è una sola giocatrice del Milan: Laura Giuliani. Erano 32 le calciatrici che hanno preso parte all’ultima settimana di raduno a Brunico. Tra queste non parteciperanno al Mondiale Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Julie Piga, Chiara Robustellini, Eva Schatzer, Flaminia Simonetti e Martina Piemonte. La Nazionale mercoledì 5 luglio partirà per la Nuova Zelanda. Lì continuerà a lavorare in vista dell’esordio contro l’Argentina, che è in programma giovedì 24 luglio all’Eden Park di Auckland.