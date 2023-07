Milan, 15 nomi per ribaltare la rosa: la lista di Moncada fa paura! | Mercato

Il Milan vuole voltare pagina rispetto al recente passato e sta cercando di aprire un nuovo ciclo, targato Cardinale ma anche Furlani, Moncada e Pioli. L'obiettivo dei vertici del club rossonero è ovviamente quello di continuare a crescere in ogni ambito, dentro e fuori dal campo. Adesso però è tempo di mercato e dunque il focus principale del Milan in questo momento è quello di rinforzare e allargare la rosa a disposizione di Pioli in vista della prossima stagione.