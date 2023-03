Milan femminile, oggi sfida alla Fiorentina: come arrivano le rossonere

Oggi la squadra femminile allenata da Maurizio Ganz affronterà le viola per la seconda giornata della Poule Scudetto: ecco come sta il Milan

Redazione Il Milanista

Mentre la squadra maschile è ferma per gli impegni delle nazionali, quella femminile oggi avrà un impegno importante. I dettagli dal sito ufficiale del Milan: "Un marzo davvero intenso si chiude, per le rossonere di Maurizio Ganz, con un nuovo appuntamento di una delle rivalità più sentite della Serie A femminile. Milan e Fiorentina, appaiate al quarto posto in classifica, tornano a incrociare i rispettivi cammini per la seconda giornata della Poule Scudetto, un incontro a cui ci avviciniamo con la nostra consueta Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

A fronte di un'assenza importante - Mascarello per squalifica - il Milan arriva all'appuntamento potendo contare sul rientro in gruppo di Kosovare Asllani, in gol nell'ultimo precedente tra le due squadre. La svedese è l'unica diffidata tra le fila delle rossonere, dove mancheranno le infortunate Dompig (vicina al rientro), Guagni, Jonušaitė e Rubio. Nell'ormai consueto 4-3-3 della squadra di Ganz si profilano diverse conferme rispetto al match della scorsa settimana a Vinovo, con Adami pronta a completare una mediana integrata da Dubcová e Grimshaw. Conferme in vista per la linea difensiva (Árnadóttir-Mesjasz-Nouwen-Thrige) e per il tridente offensivo integrato da Bergamaschi, Piemonte e Thomas.

"Un nuovo appuntamento importante contro la Fiorentina", così alla vigilia Mister Maurizio Ganz. "Mancano sette partite. Veniamo da una grande prestazione contro la Juventus che purtroppo non ha portato punti, siamo concentrati per dare battaglia al 100% per questa nuova sfida".

Queste le convocate rossonere: Babb, Fedele, Giuliani; Árnadóttir, Fusetti, Mesjasz, Nouwen, Semplici, Soffia, Thrige; Adami, Bahlouli, Cesarini, K. Dubcová, Grimshaw, Premoli, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, Piemonte, Thomas".