Milan Femminile, tegola Guagni: sono due le settimane di stop

Il Milan Femminile dovrà fare a meno di Alia Guagni per le prossime due settimane a causa di una lesione alla coscia sinistra

Non arrivano buone notizie per il Milan Femminile. Nel corso dell’ultima partita Alia Guagni si è infortunata e dagli esami effettuati è emerso che ha riscontrato una lesione alla coscia sinistra. La calciatrice dovrà restare fuori per i prossimi due impegni della Poule Scudetto di Serie A contro Juventus e Fiorentina.