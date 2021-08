Milan Femminile: il calendario della prossima stagione

Ecco il calendario del Milan Femminile

Il Milan Femminile si sta allenando in vista della prossima stagione. Una stagione che le ragazze di Maurizio Ganz vogliono giocare al massimo per provare a strappare lo scudetto alle bianconere dopo 4 anni di dominio.

E per provare a vincere il tricolore la dirigenza di via Aldo Rossi ha rinnovato il contratto del Capitano Valentina Giacinti , della centrocampista Refiloe Jane ma soprattutto hanno ingaggiato Laura Giuliani, Noemi Fedeli, Mária Korenčiová, Greta Adami, Merle Luise Kirschstein, Lindsey Thomas, Laia Codina Panedas , Nina Stapelfeldt, Giorgia Miotto, Sara Thrige Andersen, Guðný Árnadóttir.

Si accende la nuova Serie A femminile. Con il sorteggio del calendario ufficiale valido per la stagione 2021/22 si scalda l'inizio del prossimo campionato, previsto per il weekend del 28-29 agosto. Si ripartirà con la Juve campione in carica, le neopromosse Lazio e Pomigliano, dodici squadre pronte a sfidarsi in campo. Le rossonere, sempre allenate da Maurizio Ganz, giocheranno l'esordio contro l'Hellas Verona al Vismara. Da segnalare un finale davvero infuocato con il Derby e la Juve ravvicinate e agli sgoccioli. Manca poco al via e il Milan di capitan Giacinti e compagne, dopo le prime amichevoli e prima di debuttare anche nella Women's Champions League, non vede l'ora di cominciare.