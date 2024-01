Femminile, Mesjaz è pronta a tornare: il focus di acmilan.com

Dopo una lunga assenza per un infortunio, "Gosia" è pronta a tornare in campo con il Milan femminile per i prossimi impegni delle rossonere

Novità per la squadra femminile. Małgorzata Mesjasz è pronta a tornare in campo dopo una lunga assenza. Il sito ufficiale del Milanha preparato un approfondimento. Il focus: "Leader silenziosa, ma di grande personalità, al centro della difesa. L'attenzione ai dettagli, fin nelle piccole cose in allenamento dove è sempre pronta a unire entusiasmo, generosità e spirito di abnegazione. Il vizio del gol - che per un difensore è sempre qualcosa di prezioso - e la capacità di incidere sulle palle inattive su entrambi i lati del campo. Małgorzata Mesjasz, per tutti "Gosia", è questo e anche di più. E dopo una lunga assenza per infortunio è pronta a dimostrarlo di nuovo.

Il suo primo anno al Milan è stato scintillante, con quattro reti in 26 presenze tra campionato e Coppa Italia e una continua scalata delle gerarchie rossonere. La giocatrice polacca, arrivata al PUMA House of Football dopo tre anni da protagonista in Germania al Potsdam, non ha perso tempo nell'inserirsi al meglio in squadra e nel farsi apprezzare da compagne e staff. Titolare sin dalla prima stagionale, Mesjasz ha messo la sua firma anche nella storica vittoria a Zanica contro la Juventus oltre che contro Sassuolo, Sampdoria e, in Coppa Italia, Ternana.

Grande determinazione e attenzione in ogni momento, un'elevata fisicità che si affianca alla capacità di dettare i tempi in impostazione, ereditata dal ruolo da mediana svolto a inizio carriera. Gosia è giocatrice di personalità, capace di incidere anche nelle partite importanti dove la posta in palio è elevata. Il rodaggio nelle ultime settimane è stato importante e positivo, con buone risposte arrivate sia dal test giocato con la Primavera (la sfida di campionato contro San Marino, dove ha anche segnato due gol) che nei minuti in amichevole col Nizza.

Non c'è alcun dubbio sul fatto che il rientro di Mesjasz sia importante per il prosieguo della stagione rossonera, e c'è curiosità nel vedere il suo inserimento in un reparto - quello delle centrali di difesa - che ha visto l'ingresso di Swaby e Piga oltre alle conferme di Fusetti e Árnadóttir. Nella prima parte di stagione le rossonere hanno registrato la quarta miglior difesa del campionato, subendo più di un gol (in Serie A) soltanto contro la Roma capolista". (acmilan.com)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.