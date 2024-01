Cairo blinda Buongiorno: “Il Milan ha i soldi, ma io lo voglio tenere”

In questo calciomercato invernale il Milansi sta muovendo su diversi fronti. Vista l'emergenza infortuni, che ha colpito in particolare la difesa, la dirigenza si sta muovendo per rinforzare proprio il reparto arretrato. In tal senso, il club aveva messo gli occhi su Alessandro Buongiorno del Torino. Su questo tema si è espresso direttamente Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1.