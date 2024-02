Italia Femminile, le convocate per il doppio impegno: ci sono tre rossonere

Messa in archivio la Nations League, la Nazionale femminile è pronta a tornare in campo per due test amichevoli. Venerdì 23 febbraio, alle 18:15 al Viola Park, ci sarà la sfida con l'Irlanda. Martedì 27, invece, alle 18 ad Algeciras, in Spagna, è in programma la gara contro l'Inghilterra. Per il doppio impegno il ct Soncin ha diramato la lista delle 32 convocate, in cui figurano tre giocatrici del Milan.