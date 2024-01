Giuliani: “Dopo l’ultimo Mondiale, ripartite con senso di rivalsa”

Le parole di Giuliani sull'Italia: "Dopo l'ultima esperienza negativa della scorsa estate, siamo ripartite bene. Il cambiamento, oltre che in panchina, è avvenuto dentro ognuna di noi. Quello che ho sentito io dall'interno è stato uno spirito di rivalsa e di spinta a dimostrare che non eravamo quelle dell'ultimo Mondiale. Da parte nostra c'era la volontà di rimettersi in gioco e la necessità di ritornare ai livelli precedenti. Il cambiamento ha bisogno di tempo per essere attuato e reso visibile, perciò le prime partite hanno mostrato buone prestazioni, ma senza risultati, come con Svezia e Spagna. Nell'ultimo raduno, abbiamo iniziato a raccogliere i frutti del nuovo percorso. La tranquillità che stiamo dimostrando in campo, l'essere messe nelle migliori condizioni, mi fa solo ben sperare".