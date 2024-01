Giuliani: “L’obiettivo è il quinto posto per la Poule Scudetto”

Il portiere del Milan femminile, intervistata da Numero Diez, ha trattato diversi argomenti, tra cui gli obiettivi e la forza della squadra

Laura Giuliani, portiere del Milan femminile, ha rilasciato un'intervista a Numero Diez, in cui ha trattato diversi argomenti. Tra questi, la giocatrice rossonera ha parlato degli obiettivi stagionali e della forza della squadra.

Gli obiettivi: "Parlare di obiettivi non è facile in questo momento, perché abbiamo appena centrato due risultati utili. Innanzitutto puntiamo a riconfermarci e dare vita a una striscia di risultati utili consecutivi. In campionato l'obiettivo ora è il quinto posto per qualificarci alla Poule Scudetto. Adesso dobbiamo guardare solo in casa nostra e pensare ai nostri impegni, senza guardare gli altri. In Coppa Italia vogliamo arrivare fino in fondo e portare a casa il trofeo. Ripeto, però, che questo si realizza solo vincendo".

La squadra: "Credo che la nostra rosa sia assolutamente competitiva e di livello. Per i nomi che ci sono e per la qualità degli elementi, il Milan merita di essere in una posizione molto più in alto, sia in campionato che a livello internazionale. Quest'anno, purtroppo, le cose non stanno andando nel verso giusto, ma come progettualità speriamo che nei prossimi anni si possa tornare molto più in alto".

