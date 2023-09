Bergamaschi: “Credo che faremo una grande stagione. Sulle nuove…”

Mentre la squadra di Pioli sta facendo faville, il Milan femminile si sta preparando per l'inizio della stagione. L'ultimo impegno delle rossonere in questa pre-season è stata la finale della Amos Cup , persa 2-1 contro il Psg .

Valentina Bergamaschi ha parlato ai canali ufficiali del club di questo inizio di stagione. Le sue parole: "Credo che questo sia un punto di partenza per tutte noi, spero e credo che faremo una grande stagione . In questi giorni la nostra forza è stata il gruppo , sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo imparato a conoscerci. Le nuove arrivate si sono inserite bene ".

La giocatrice rossonera ha proseguito: " Questi tornei sono realtà a cui non siamo abituate che fanno bene al calcio femminile . Sono belle sensazioni perché vivi delle sensazioni diverse dalla nostra realtà e spero che possiamo avvicinarci sempre di più perché sono realtà ancora molto avanti rispetto alla nostra".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.