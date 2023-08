Milan femminile, il calendario delle prime 18 giornate 2023/24

Sono giornate calde in casa Milan. La Prima Squadra sta per tornare in campo, lunedì, per la prima giornata del campionato di Serie A contro il Bologna, mentre la società lavora sul mercato per puntellare la rosa. La stagione della Prima Squadra femminile invece riprenderà fra un mese. La squadra di Ganzha cominciato la preparazione e ha vinto la prima amichevole contro il Merano. Ieri intanto è stato stilato il calendario della Serie A femminile 2023/24. Il sito ufficiale del club rossonero ha riassunto tutti gli impegni della prima parte di stagione.