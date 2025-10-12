Beffa nel recupero: il Milan Femminile cade 1-2 contro la Roma

Il Milan Femminile perde 1-2 contro la Roma nella seconda giornata di campionato. De Sanders illude le rossonere, poi rimontate nel finale.

Partita amara per il Milan Femminile di Suzanne Bakker, sconfitto 1-2 dalla Roma nella seconda giornata di Serie A Femminile 2025-26. Dopo la vittoria all’esordio contro il Genoa, le rossonere restano così ferme a 3 punti.

La gara è stata tutto sommato equilibrata, iniziata con una Roma più aggressiva: le giallorosse spingono fin da subito con un pressing alto e creano le prime occasioni pericolose. Col passare dei minuti, però, il Milan prende ritmo e fiducia, arrivando vicino al vantaggio prima con Dompig e poi con Ijeh. Il secondo tempo inizia senza grossi acuti, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. Le rossonere però crescono con il passare dei minuti e al 76′ trovano il gol dell’1-0 grazie a De Sanders. Ma la gioia dura poco: all’84′ Corelli firma il pareggio di testa e, nei minuti di recupero, Giugliano completa la rimonta giallorossa fissando l’1-2 finale.

Le parole di Suzanne Bakker nel post-gara

Al termine della partita, mister Bakker ha espresso tutta la delusione per una sconfitta maturata proprio nel finale, ma anche la volontà di guardare agli aspetti positivi emersi:

“Fa male, perché stavamo vincendo e abbiamo poi perso nei minuti di recupero. Penso che da qui abbiamo solo da imparare, se stiamo conducendo la gara dobbiamo pensare come comportarci da quel momento in poi. Alla fine della partita è normale essere stanchi quindi dobbiamo capire come comportarci, così come una volta raggiunte sull’1-1. È ovvio puntare a voler segnare il 2-1, ma bisogna avere lucidità. Penso che comunque, confrontando la gara precedente, abbiamo fatto un buon passo in avanti in termini di gioco. Avremmo dovuto sfruttare meglio due grandi occasioni avute, una nel primo e l’altra nel secondo tempo“.