Milan Femminile, Gloria Marinelli ceduta al Servette

“È arrivato il momento di salutarci. Dopo due stagioni intense, ricche di emozioni, sfide e crescita, si chiude per me questo capitolo. Il grazie più grande va alle mie compagne: siete state il cuore di questa avventura. Mi avete supportata, fatta sorridere, spronata ogni giorno. Grazie anche a voi tifosi: mi avete sempre sostenuta, fatto sentire la vostra presenza e la vostra fiducia, anche se purtroppo non ho avuto modo di mostrare il meglio di me. Si chiude una parentesi importante. Riparto con più consapevolezza e tanta voglia di continuare a crescere!! Spero di avervi lasciato qualcosa di bello. Ciao Milan.”