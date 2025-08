Milan Femminile, 4-0 ai Glasgow Rangers

Il Milan Femminile batte 4-0 i Rangers in amichevole: doppietta di Ijeh. Prossimi test contro Fiorentina e Chelsea.

Il Milan Femminile prosegue il suo precampionato con un’altra amichevole convincente. Dopo il triangolare contro Norimberga e Zurigo, le rossonere hanno affrontato e battuto il Glasgow Rangers con un netto 4-0 a Coccaglio. Più che il risultato, però, l’obiettivo era mettere minuti nelle gambe e iniziare a trovare qualche automatismo di squadra.

Tante rotazioni e segnali incoraggianti

Suzanne Bakker, alla sua seconda stagione sulla panchina rossonera, ha approfittato della partita per testare alcune delle nuove arrivate, tra cui Estévez Ogalla, De Sanders e Keijzer, e allo stesso tempo osservare da vicino alcune giovani del vivaio, visto che mancavano diverse titolari tra infortunate e convocate in nazionale.

Le cose si sono messe subito bene: primo tempo chiuso sul 3-0 grazie alla doppietta di Evelyn Ijeh e a un autogol delle scozzesi, frutto di una buona pressione alta. Il ritmo non è stato altissimo, entrambe le squadre hanno cercato di mantenere il possesso, ma il Milan è stato più concreto nel colpire gli errori avversari.

Nella ripresa Bakker ha cambiato parecchio, ruotando l’organico e cercando risposte anche da chi solitamente parte più indietro. Il quarto gol arriva con Taddei, giovane del settore giovanile, a conferma del lavoro che si sta facendo anche sulla crescita interna.

Ora si guarda avanti: domenica 10 agosto ci sarà l’amichevole con la Fiorentina a Tirrenia, poi il test di lusso contro il Chelsea a Londra. Ultimi appuntamenti prima del debutto ufficiale nella Serie A Women’s Cup il 24 agosto contro il Sassuolo.