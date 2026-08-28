MAIGNAN 6

Una parata semplice a terra sotto la Sud, poi una serata vissuta soprattutto sull’attenzione. Sempre presente quando serve, anche senza essere chiamato a grandi interventi.

GILA 6,5

Si dice che Ruben Amorim si sia innamorato di lui. A giudicare dagli applausi, però, non è certo l’unico: San Siro sembra già averlo adottato. Solido, sicuro, sempre dentro la partita.(87' Gabbia ng)

DE WINTER 5,5

In mezzo alla difesa dà sempre la sensazione di essere un po’ troppo in bilico. Qualche esitazione di troppo e meno sicurezza rispetto agli altri compagni di reparto.

PAVLOVIC 6,5

Dietro è decisivo su Yeboah e non si limita al lavoro sporco. Trova anche il modo di accompagnare l’azione offensiva in un paio di occasioni, anche se senza riuscire a lasciare il segno davanti.

CHUKWUEZE 6,5

Corre tantissimo e sembra avere benzina infinita. Si sacrifica, accompagna e torna. Il suo rientro a Milano può diventare una risorsa molto importante per Amorim.

MUSAH 5,5

Ha voglia di incidere e si vede, ma spesso finisce per fare confusione. Quando arriva negli ultimi metri manca anche quella precisione che servirebbe per trasformare le occasioni in qualcosa di concreto.

MODRIC 6

Le idee restano quelle di sempre e la qualità non si discute. Il problema è riuscire a trasformarle in giocate con continuità. Le fatiche accumulate al Mondiale, a 40 anni, iniziano inevitabilmente a pesare qualcosa in più.(74' Jashari 6: si divora il 2-0, ma la deviazione su Halhal gli permette comunque di esultare.)

BARTESAGHI 6

Continua a dare segnali incoraggianti. Attento, ordinato e sempre più affidabile. In questo momento dà più garanzie di Pervis.

AD

Bravo soprattutto quando c’è da mettere palloni dentro l’area e quando deve abbassarsi per aiutare la squadra nelle fasi più delicate della partita.(87' Estupinan ng)

LOFTUS-CHEEK 6

Se Amorim riuscirà davvero a recuperarlo definitivamente, per il Milan potrà essere quasi un nuovo acquisto. Finora, però, nessuno è riuscito a trovare continuità con lui: meglio quindi non lasciarsi andare troppo presto agli entusiasmi.(59' Saelemaekers 7,5: entra e cambia la partita. Prima mette sulla testa di Gonzalo Ramos un pallone solo da spingere dentro, anche se il portoghese spreca. Al secondo tentativo arriva invece l’assist giusto. Poi manda in porta anche Jashari.)

CISSE 6

Il coraggio non gli manca mai. Prova a giocare, ad accelerare e a prendersi responsabilità anche nei momenti più complicati. Qualche errore è inevitabile, ma la personalità c’è.(59' Rabiot 6: porta sostanza, esperienza e gestione. Tutte cose che, inevitabilmente, un ragazzo così giovane ancora non può avere.)

GONZALO RAMOS 6

Sbaglia tanto, forse troppo. In alcune occasioni è bravo Stankovic a dirgli di no, in altre invece è lui a non essere abbastanza preciso davanti alla porta, anche quando avrebbe tutto il tempo per fare meglio. Poi, quasi per paradosso, segna sul pallone più difficile: sotto la Sud trova un angolo complicatissimo e si regala la prima grande gioia a San Siro. Il gol pesa, ma la mira va ancora sistemata.

AMORIM 7

La scelta di insistere su Gonzalo Ramos alla fine lo premia. Arrivano altri tre punti, pesantissimi per classifica e morale. Adesso, con i soldi incassati dalla cessione di Rafael Leao, il tecnico meriterebbe magari anche un ultimo regalo dal mercato. Nel frattempo, però, San Siro comincia davvero a crederci.