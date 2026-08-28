Nel post partita di Milan-Venezia, Gonçalo Ramos ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare il secondo successo consecutivo della sua squadra nel campionato.

Il Milan ha margini di miglioramento nel controllo della partita"Ritengo che la partita sia facile da capire. Prima dell'incontro, avevo anticipato che sarebbe stata una sfida complicata a causa del modo in cui loro avrebbero affrontato il gioco. Abbiamo avuto difficoltà nel duello diretto, in alcune ripartenze, ma siamo riusciti a creare più occasioni rispetto a loro per andare in rete. È un dato di fatto, anche se la nostra gestione del possesso non è durata a lungo. Alcuni aspetti li abbiamo gestiti abbastanza bene, altri meno; dobbiamo continuare a lavorare ma abbiamo portato a casa la vittoria, ed è questo ciò che conta di più".

Saelemaekers come trequartista…"Durante la partita, ho notato che avevamo spazio nel suo ruolo e serviva un po' di creatività. Inizialmente pensavo di sostituire solo Ruben Loftus-Cheek, poi ho deciso che avevamo bisogno di ulteriore inventiva. Questa era l'idea".

Quali sono le aree su cui pensi sia necessario intervenire dopo due partite?"Dobbiamo perfezionare il nostro posizionamento in area durante i cross. Quando attacchiamo, i nostri difensori centrali devono comprendere che il loro compito è differente. Non devono preoccuparsi di chi segna, ma devono cominciare a prepararsi per le ripartenze. C'è molto lavoro da fare, ma non è semplice giocare in questo stadio. I tifosi ricordano ma stanno davvero facendo grandi sforzi. A volte le vittorie non arrivano in modo spettacolare, ma questo contribuisce a costruire la fiducia".

Quanti gol hai richiesto a Gonçalo Ramos?

"Non ne ho idea, e non mi concentro sui suoi gol. Certo, è un attaccante, lo abbiamo pagato molto, ma il suo modo di lavorare è fondamentale per noi. A volte sembra essere in due a pressare, ma in realtà è solo lui. Oggi ha mancato due occasioni, ma nella terza ha focalizzato solo sull'andare in gol, e ci è riuscito".