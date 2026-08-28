Nel dopo partita di Milan-Venezia, gara conclusasi con un 2 a 0 a favore del Diavolo, Gonçalo Ramos ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN per discutere della vittoria e della sua prima marcatura con il Milan.

Primo gol a San Siro"È una sensazione fantastica, ma ciò che conta è la vittoria. Sono felice per il secondo successo".

Hai sbagliato due occasioni nel primo tempo prima di segnare sotto la Curva Sud"Potrebbe essere, ma avrei dovuto realizzare in quelle situazioni, soprattutto quando le opportunità sono così tante, di solito riesco a segnare più di un gol".

Qual è il tuo feeling con il mister e i tuoi compagni? Che tipo di Milan si sta sviluppando?"Credo che si percepisca il nostro spirito, la nostra attitudine. Vogliamo divertirci, giocare a calcio e vincere ogni partita. È semplice essere qui, non solo per i portoghesi ma anche per gli altri miei compagni".

Adesso porterai la squadra a cena?"Sì, porterò la squadra fuori sicuramente".