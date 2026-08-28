Nel post partita di Milan-Venezia, incontro vinto dai rossoneri grazie ai gol di Ramos e all'autogol di Halhal, Yunus Musah ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria e la performance della sua squadra: “Mi sento davvero bene. Abbiamo un gruppo fantastico e il mister ci guida per affrontare le partite con idee nitide, e alla fine si nota”.

Ci racconti come Amorim ha tentato di entrare in sintonia con te?“Credo di aver vissuto qui due stagioni magnifiche con Pioli, con Fonseca e con Conceiçao. Sebbene ci siano stati momenti difficili, non voglio dimenticare tutte le esperienze positive. È stato stupendo, sono andato in prestito, sono tornato, ho un allenatore che mi offre fiducia e intendo proseguire su questa strada”.