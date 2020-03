Zuculini: “Rangnick lavora benissimo coi giovani, nel Milan farebbe bene”

MILANO – Franco Zuculini, centrocampista del Venezia, ha parlato a TMW di Ralf Rangnick, suo ex allenatore quando giocava nell’Hoffenheim e, probabilmente, nuovo tecnico del Milan nella prossima stagione: “Di lui ho un bel ricordo. È un grandissimo allenatore, lavora benissimo con i giovani. Guardate Firmino: è una sua creatura. Rangnick ha saputo valorizzare le sue caratteristiche. In generale, ha scoperto e lanciato calciatori pazzeschi. Il calcio italiano è diverso, ma sono sicuro che se davvero andasse al Milan, riuscirebbe a coinvolgere tutti i ragazzi. Farebbe bene in rossonero”.

