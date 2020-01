Zoff: “Donnarumma è diventato un portiere completo, adesso è un campione”

MILANO – Oltre al campionato, in cui il Milan è tornato prepotentemente in corsa per un posto in Europa, il club rossonero deve fare i conti anche con alcuni rinnovi contrattuali. Il primo è quello di Gigio Donnarumma: il classe ’99 è decisivo in ogni partita con le sue parate ed ha il contratto in scadenza nel 2021. Tuttavia, non sarà per nulla facile trovare un accordo col suo procuratore, Mino Raiola, il quale sembrerebbe spingere per il trasferimento. Intanto, con alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera, ha parlato di Donnarumma Dino Zoff, ex portiere e leggenda del calcio italiano.

LE SUE PAROLE – “Ora lo vedo più maturo, più adulto, più uomo, più forte. Lo da come reagisce agli errori, anche quelli impercettibili. Ora, rispetto a due o tre anni fa, è diventato un portiere completo: fra i pali è sempre stato bravissimo, ma nel tempo è diventato impeccabile anche nelle uscite e nella gestione dell’area di rigore. Conferisce sicurezza a tutti i compagni; adesso è davvero un campione“.