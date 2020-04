Zico difende Paquetà: “Se sta in panchina non si può pretendere che faccia la differenza”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, l’ex stella brasiliana Zico ha parlato del suo connazionale, Lucas Paquetà, finito ai margini del progetto Milan: “Rispetto al Brasile, in Italia c’è un calcio differente, soprattutto dal punto di vista tattico. Inutile pretendere da Paquetá che entri in campo dalla panchina e risolva la partita. Lui non ha assolutamente queste caratteristiche, quando l’allenatore fa così lo brucia e peggiora la situazione. Lui è giovane, il Milan deve approfittare delle sue qualità e avere pazienza, perché ha molto talento ma deve trovare fiducia”.

