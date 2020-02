Zenga: “Il derby non ha un senso logico”

MILANO – Walter Zenga, ex portiere dell’Inter protagonista di tanti derby meneghini, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Il derby non ha un senso logico. Le stracittadine sono un po’ cambiate rispetto a prima, in cui c’erano più giocatori nati e cresciuti in quelle squadre. Eriksen? gioca nella posizione che occupava Sensi, mi spiace che tolga posto a un italiano che era in crescita ma le partite sono tante e ci saranno le occasioni per tutti”.

Caricamento sondaggio...