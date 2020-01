Zeman: “Felice di Pioli, ma i risultati non gli danno del tutto ragione. Rebic…”

MILANO – L’allenatore Zdenek Zeman, contattato dai microfoni di TMW, si è espresso sul momento del Milan: “Il Milan non è una cattiva squadra. Serviva una guida come Ibrahimovic, prima il giocatore più importante era Romagnoli, ma è ancora giovane e non riesce a trascinare la squadra. Ibra in questo senso può dare molto, porta grinta ed entusiasmo. Pioli? Sono felice di ciò che sta facendo, anche se i risultati non sono del tutto positivi. E’ comunque un lavoratore che conosce bene il calcio. Può rigenerare giocatori come Rebic: in Italia il suo passato non era molto positivo, mentre in Germania aveva fatto meglio ma è un calcio diverso e qui conta più la tattica. Tatticamente lui non è molto evoluto, ma ha una buona tecnica e sa rendersi molto utile come ha fatto domenica scorsa”.