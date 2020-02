Zancan: “Il divario fra Inter e Milan si è ristretto, sarà un derby equilibrato”

MILANO – Federico Zancan, giornalista di Sky Sport, si è espresso sulla stracittadina di domani sera: “L’Inter parte favorita perché in questo momento è più forte, ha più certezze, un impianto di gioco più solido e anche giocatori più forti. Il divario fra le due squadre, però, si è ristretto negli ultimi mesi. All’andata non si era mai avuta la sensazione che il Milan potesse vincere la partita: l’Inter fu dominante. Questo derby me lo aspetto più equilibrato, perché il Milan è cresciuto molto. Con Pioli ha trovato una chiave tattica più adatta ai giocatori che ci sono in rosa. Inoltre c’è Ibrahimovic, che in una partita così è in grado di trascinare i compagni”.