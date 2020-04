Zambrotta: “Milan in costruzione, stimo molto Pioli”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Gianluca Zambrotta, ex terzino destro del Milan, si è espresso sull’attuale squadra rossonera: “La situazione del Milan mi sembra stabile. Voglio dire che è una squadra che piano piano aveva cominciato a migliorare. Ibra ha portato forze nuove, entusiasmo e una mentalità differente. Ora bisogna vedere cosa provocherà questa interruzione del campionato. Io credo che sia un Milan ancora in costruzione, con un allenatore capace e che stimo molto”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live